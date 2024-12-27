Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен оккупантов-подписчиков на Харьковщине

Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиян, которые следят за ними
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен группу оккупантов в Харьковской области. Российские военные оказались подписчиками бригады в Telegram.
Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 27 декабря.
Оккупанты следили в соцсетях за 3-й ОШБр
"Встречайте, Чепух и компания — пленные оккупанты, наши подписчики!", — говорится в сообщении.
В бригаде рассказали, что несколько недель подряд вражеская пехота непрерывно выдвигается на их позиции, но второй механический батальон "разбирает на атомы" российский взвод за взводом.
Из этой группы уничтожили шестерых, а четырем повезло больше — их взяли в плен. Выяснилось, что они являются подписчиками Третьей штурмовой бригады в Telegram.
Напомним, Силы обороны нашли блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области. В нем была обнаружена инструкция, как "охотиться" на украинские дроны.
А в Счетной палате сообщили, что с начала полномасштабного вторжения на содержание российских пленных уже потратили более 290 миллионов гривен.
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