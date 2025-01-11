Третя штурмова бригада знищила 20 одиниць ворожої техніки на Харківщині — відео

Знищення техніки російських окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали ефектні удари по російських окупантах у Харківській області. Ворог залишився без 20 одиниць техніки.

Відео опублікувала Третя штурмова у Telegram у суботу, 11 січня.

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Захисники розповіли, що 8 та 9 січня окупанти вирішили йти на позиції Третьої штурмової, щоб здійснити прорив.

Частину ворожої колони зупинили влучаннями з ПТРК.

"Бехи й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінуванні. Недобитки атакували з FPV. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою. Хто вижив — почав відступати", — йдеться у повідомленні.

Противник залишився без усієї колони, однак повторив спробу штурму бронегрупою відразу з чотирьох напрямків. Бійці бригади знищили чергову ворожу бронетехніку за допомогою ПТРК та безпілотників.

"Виконали бійці Протитанкового бата, і його підрозділи "FATUM" й "Paskuda group". 2-й штурмбат підрозділами "DEUS EX MACHINA" й "Totentanz.Group". Також ББС та АДн "Вершники грому", — додали у Третій штурмовій.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили про окупацію Курахового. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.

Також бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищують техніку та живу силу противника.