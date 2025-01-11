Третья штурмовая бригада уничтожила 20 единиц вражеской техники на Харьковщине — видео

Уничтожение техники российских оккупантов на Харьковщине. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали эффектные удары по российским оккупантам в Харьковской области. Враг остался без 20 единиц техники.

Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в субботу, 11 января.

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Защитники рассказали, что 8 и 9 января оккупанты решили идти на позиции Третьей штурмовой, чтобы осуществить прорыв.

Часть вражеской колонны остановили попаданиями из ПТРК.

"Бехи и танки сошли с дороги и начали подрываться на минировании. Недобитки атаковали с FPV. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артой. Кто выжил — начал отступать", — говорится в сообщении.

Противник остался без всей колонны, однако повторил попытку штурма бронегруппой сразу с четырех направлений. Бойцы бригады уничтожили очередную вражескую бронетехнику с помощью ПТРК и беспилотников.

"Выполнили бойцы Противотанкового бата, и его подразделения "FATUM" и "Paskuda group". 2-й штурмбат подразделениями "DEUS EX MACHINA" и "Totentanz.Group". Также ББС и АДн "Всадники грома", — добавили в Третьей штурмовой.

Напомним, аналитики Deep State сообщили об оккупации Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Также бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожают технику и живую силу противника.