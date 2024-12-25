Бійці 3-ї ОШБр знищили міномети та склад БК ворога на Харківщині

Бійці 3-ї ОШБр знищили об'єкти ворога на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни підірвали міномети та склад з боєприпасами на одному з напрямків фронту.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у середу. 25 грудня.
Підірвали БК росіян
На Харківському напрямку батальйон безпілотних систем Третьої штурмової уразив два міномети, ЛАТ та спалив декілька укриттів з військовою технікою ворога.
Також воїни завдали втрат ворожій піхоті в окопах, будівлях, сховках, а також відправили пекельний "FPV-привіт" в укриття розрахунку БпЛА та мінометників..
Крім того, бійці підірвали склад з боєприпасами. На відео видно, як після влучання він горить та детонує.
Нагадаємо, українські прикордонники зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті ліквідовано вісьмох окупантів і знищені російські мотоцикли.
Також бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.
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