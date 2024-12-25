Бойцы 3-й ОШБр уничтожили минометы и состав БК врага на Харьковщине

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Воины подорвали минометы и склад с боеприпасами на одном из направлений фронта.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в среду. 25 декабря.

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На Харьковском направлении батальон беспилотных систем Третьей штурмовой поразил два миномета, ЛАО и сжег несколько укрытий с военной техникой врага.

Также воины нанесли урон вражеской пехоте в окопах, зданиях, тайниках, а также отправили адский "FPV-привет" в укрытие расчета БпЛА и минометчиков.

Кроме того, бойцы взорвали склад с боеприпасами. На видео видно, как после попадания он горит и детонирует.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, украинские пограничники остановили попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате ликвидированы восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.

Также бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.