Третя штурмова вдарила по укриттю окупантів на Харківщині - відео

Укриття окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни розбили укриття окупантів у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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"FPV-шки Третьої штурмової розбивають російські ї*альники й укриття на Харківщині в умовах холоду, снігу, промерзлої землі. І біле маскування противника не рятує", — зазначили захисники.

Бійці за допомогою дронів уразили живу силу ворога на землі та всередині: влучили "буханку" й антену, аби ускладнити окупантам логістику та звʼязок.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, на початку грудня воїни третього полку ССО зачистили ворожі позиції на одному з напрямків фронту.

Також ми писали, що прикордонники знищили танк, артилерію та боєкомплект ворога на Краматорському напрямку.