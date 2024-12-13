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Бійці 3-ї ОШБр знищили укриття ворога на Харківщині — відео

13 грудня 2024 20:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Третя штурмова вдарила по укриттю окупантів на Харківщині - відео
Укриття окупантів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни розбили укриття окупантів у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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"FPV-шки Третьої штурмової  розбивають російські ї*альники й укриття на Харківщині в умовах холоду, снігу, промерзлої землі. І біле маскування противника не рятує", — зазначили захисники.

Бійці за допомогою дронів уразили живу силу ворога на землі та всередині: влучили "буханку" й антену, аби ускладнити окупантам логістику та звʼязок.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, на початку грудня воїни третього полку ССО зачистили ворожі позиції на одному з напрямків фронту.

Також ми писали, що прикордонники знищили танк, артилерію та боєкомплект ворога на Краматорському напрямку.

ЗСУ Харківська область військові війна в Україні фронт Третя штурмова бригада

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