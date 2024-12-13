Третья штурмовая ударила по укрытию окупантов в Харьковской области - видео

Укрытие оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины разбили укрытие оккупантов в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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"FPV-шки Третьей штурмовой разбивают российские ельники и укрытия на Харьковщине в условиях холода, снега, промерзшей земли. И белая маскировка противника не спасает", — отметили защитники.

Бойцы с помощью дронов поразили живую силу врага на земле и внутри: попали "буханку" и антенну, чтобы усложнить оккупантам логистику и связь.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, в начале декабря воины третьего полка ССО зачистили вражеские позиции в одном из направлений фронта.

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