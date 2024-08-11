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Бійці 3-ї штурмової показали майстерне знищення російського озброєння та техніки — відео

11 серпня 2024 16:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Третя штурмова знищила російські міномети та автотранспорт росіян на Харківщині
Знищення ворога. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують знищувати російських військових та їхню техніку на наших територіях. Так, на Харківщині воїни підірвали схованки ворога з мінометами та автотранспортом.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 11 серпня.

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На відео видно полювання Третьої штурмової на російські військові цілі — бійці уразили ворожі сховки із мінометами та знайшли ще декілька з автотранспортом. 

"Спалені бліндажі, чергова "буханка" та російська піхота, яку наздогнали бригадні FPV — це мінус жива сила, укріплення та логістика окупантів на передовій", — наголосили в 3-й ОШБр.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

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російські війська безпілотники військова техніка окупанти війна в Україні FPV-дрони

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