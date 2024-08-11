Третя штурмова знищила російські міномети та автотранспорт росіян на Харківщині

Бійці 3-ї штурмової показали майстерне знищення російського озброєння та техніки — відео
11 серпня 2024 16:27
Знищення ворога. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують знищувати російських військових та їхню техніку на наших територіях. Так, на Харківщині воїни підірвали схованки ворога з мінометами та автотранспортом.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 11 серпня.
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На відео видно полювання Третьої штурмової на російські військові цілі — бійці уразили ворожі сховки із мінометами та знайшли ще декілька з автотранспортом.
"Спалені бліндажі, чергова "буханка" та російська піхота, яку наздогнали бригадні FPV — це мінус жива сила, укріплення та логістика окупантів на передовій", — наголосили в 3-й ОШБр.
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