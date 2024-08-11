Третья штурмовая уничтожила российские минометы и автотранспорт россиян на Харьковщине

Уничтожение врага. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских военных и их технику на наших территориях. Так, в Харьковской области воины взорвали тайники врага с минометами и автотранспортом.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в воскресенье, 11 августа.

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На видео видна охота Третьей штурмовой на российские военные цели — бойцы поразили вражеские тайники с минометами и нашли еще несколько с автотранспортом.

"Сожженные блиндажи, очередная "буханка" и российская пехота, которую догнали бригадные FPV — это минус живая сила, укрепление и логистика кафиров на передовой", — отметили в 3-й ОШБр.