Відео боїв під Іванівкою

Бійці 43 ОМБр показали кадри жорстоких боїв біля Іванівки на Харківщині
На Харківщині в районнаселеного пункту Іванівка продовжують жорстокі бої між російськими загарбниками і Силами оборони. Українські воїни завдають тяжких втрат ворогу у живій силі і техніці.
Відео безперервних боїв опублікували бійці 43 окремої механізованої бригади у суботу, 8 квітня.
Бої в районі Іванівка
"Бійці 43 ОМБр демонструють кадри своєї роботи в районі населеного пункту Іванівка, де московити останнім часом дуже активні і намагаються прорватися через позиції Сил Оборони", — говориться у повідомленні.
На відео можна побачити, як FPV-дрони завдають ударів по ворожій техніці і живій силі. Російські загарбники намагаються відстрілюватися, ховатися або ж тікати, але їх знищують. Цілями українських захисників є бронетехніка, вантажівки та піхота ворога.
Нагадаємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.
Також ми повідомляли, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеси ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.
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