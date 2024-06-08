Відео боїв під Іванівкою

Російська бронетехніка під ударами Сил оборони. Фото: скриншот

На Харківщині в районнаселеного пункту Іванівка продовжують жорстокі бої між російськими загарбниками і Силами оборони. Українські воїни завдають тяжких втрат ворогу у живій силі і техніці.

Відео безперервних боїв опублікували бійці 43 окремої механізованої бригади у суботу, 8 квітня.

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Бої в районі Іванівка

"Бійці 43 ОМБр демонструють кадри своєї роботи в районі населеного пункту Іванівка, де московити останнім часом дуже активні і намагаються прорватися через позиції Сил Оборони", — говориться у повідомленні.

На відео можна побачити, як FPV-дрони завдають ударів по ворожій техніці і живій силі. Російські загарбники намагаються відстрілюватися, ховатися або ж тікати, але їх знищують. Цілями українських захисників є бронетехніка, вантажівки та піхота ворога.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.

Також ми повідомляли, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеси ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.