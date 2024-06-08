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Бойцы 43-й ОМБр показали кадры жестоких боев возле Ивановки на Харьковщине

8 июня 2024 16:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Видео боев под Ивановкой
Российская бронетехника под ударами сил обороны. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На Харьковщине,в районе населенного пункта Ивановка, продолжаются жестокие бои между российскими захватчиками и Силами обороны. Украинские воины наносят тяжелые потери врагу в живой силе и технике.

Видео непрерывных боев опубликовали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады в субботу, 8 апреля.

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"Бойцы 43-й ОМБр демонстрируют кадры своей работы в районе населенного пункта Ивановка, где московиты в последнее время очень активны и пытаются прорваться через позиции Сил Обороны", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как FPV-дроны наносят удары по вражеской технике и живой силе. Российские захватчики пытаются отстреливаться, прятаться или же убегать, но их уничтожают. Целями украинских защитников являются бронетехника, грузовики и пехота врага.

Напомним, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

Также мы сообщали, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одессы эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусуют" бронетехнику россиян.

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