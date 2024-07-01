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Бійці ДПСУ вдарили по антені зв’язку росіян на Харківщині

1 липня 2024 18:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бійці ДПСУ знищили антену зв’язку окупантів
Антена зв'язку на прицілі українського дрона. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують знищувати силу та техніку ворога. Цього разу прикордонники бригади "Сталевий кордон" вдарили по антені супутникового та стільникового зв'язку ворога на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у понеділок, 1 липня.

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Знищення антени зв’язку окупантів

У системі військового управління зв'язок є ключовим елементом. Відсутність ефективного зв'язку призводить до втрат управління, тому під час операцій в зоні конфлікту знищення засобів зв'язку ворога є пріоритетним завданням для операторів безпілотних літальних апаратів. Вчора, 30 червня, на Харківському напрямку бійці бригади "Сталевий кордон" успішно знищили антени супутникового та мобільного зв'язку противника.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили пункт управління, склад та місця зосереджень окупантів.

Крім того, прикордонники ліквідували ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також ми писали, що у місті Щолкіне, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму, сталася пожежа після ''прильоту''. Можливо, це було внаслідок влучання ракети.

війна Україна Харківська область окупанти війна в Україні ДПСУ

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