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Бойцы ГПСУ ударили по антенне связи россиян в Харьковской области

1 июля 2024 18:04
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Бригадир София
редактор
Бойцы ГПСУ уничтожили антенну связи оккупантов
Антенна связи на прицеле украинского дрона. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают уничтожать силу и технику противника. В этот раз пограничники бригады "Сталевий кордон" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в понедельник, 1 июля.

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Уничтожение антенны связи оккупантов

В системе военного управления связь является ключевым элементом. Отсутствие эффективной связи приводит к потерям управления, поэтому при операциях в зоне конфликта уничтожение средств связи врага является приоритетной задачей для операторов беспилотных летательных аппаратов. Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении бойцы бригады "Сталевий кордон" успешно уничтожили антенны спутниковой и мобильной связи противника.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили пункт управления, склад и места сосредоточений оккупантов.

Кроме того, пограничники ликвидировали вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также мы писали, что в городе Щелкино, расположенном во временно оккупированном Крыму, произошел пожар после прилета. Возможно, это было вследствие попадания ракеты.

война Украина Харьковская область оккупанты война в Украине ГПСУ

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