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Бійці Краматорського загону показали ефектне знищення окупантів на Харківщині

11 вересня 2024 12:06
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Бійці Краматорського загону атакували окупантів на Вовчанському напрямку
Момент удару по окупантах в посадці. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росіяни не припиняють спроби штурму на Вовчанському напрямку. Українські захисники помітили накопичення сил ворога та атакували його, аби той не пішов у штурм.

Ефектні кадри знищення окупантів показала Державна прикордонна служба України.

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Вовчанський напрямок
Посадка окупантів. Фото: скриншот 
переміщення окупантів
Переміщення окупантів по посадці. Фото: скриншот

"Помітивши накопичення ворога на декількох напрямках, прикордонники не чекали ймовірного штурму. Бійці Краматорського загону  застосували артилерію і розбили штурмові групи РФ", — розповіли у пресслужбі.

атака на окупантів
Атака по окупантах. Фото: скриншот

Внаслідок успішної атаки бійці Краматорського загону знищили ворожі війська та унеможливили втілення їхніх планів щодо штурму.

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