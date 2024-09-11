Бійці Краматорського загону атакували окупантів на Вовчанському напрямку

Бійці Краматорського загону показали ефектне знищення окупантів на Харківщині
11 вересня 2024 12:06
Момент удару по окупантах в посадці. Фото: скриншот
Росіяни не припиняють спроби штурму на Вовчанському напрямку. Українські захисники помітили накопичення сил ворога та атакували його, аби той не пішов у штурм.
Ефектні кадри знищення окупантів показала Державна прикордонна служба України.
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"Помітивши накопичення ворога на декількох напрямках, прикордонники не чекали ймовірного штурму. Бійці Краматорського загону застосували артилерію і розбили штурмові групи РФ", — розповіли у пресслужбі.
Внаслідок успішної атаки бійці Краматорського загону знищили ворожі війська та унеможливили втілення їхніх планів щодо штурму.
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