Бойцы Краматорского отряда атаковали оккупантов на Волчанском направлении

Бойцы Краматорского отряда показали эффектное уничтожение оккупантов в Харьковской области
11 сентября 2024 12:06
Момент удара по оккупантам в посадке. Фото: скриншот
Россияне не прекращают попытки штурма на Волчанском направлении. Украинские защитники заметили накопление сил врага и атаковали его, чтобы тот не пошел в штурм.
Эффектные кадры уничтожения оккупантов показала Государственная пограничная служба Украины.
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"Заметив накопление врага по нескольким направлениям, пограничники не ждали вероятного штурма. Бойцы Краматорского отряда применили артиллерию и разбили штурмовые группы РФ", — рассказали в пресс-службе.
В результате успешной атаки бойцы Краматорского отряда уничтожили вражеские войска и сделали невозможным воплощение их планов по штурму.
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