Бойцы Краматорского отряда атаковали оккупантов на Волчанском направлении

Момент удара по оккупантам в посадке. Фото: скриншот

Россияне не прекращают попытки штурма на Волчанском направлении. Украинские защитники заметили накопление сил врага и атаковали его, чтобы тот не пошел в штурм.

Эффектные кадры уничтожения оккупантов показала Государственная пограничная служба Украины.

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Посадка оккупантов. Фото: скриншот

Перемещение оккупантов по посадке. Фото: скриншот

"Заметив накопление врага по нескольким направлениям, пограничники не ждали вероятного штурма. Бойцы Краматорского отряда применили артиллерию и разбили штурмовые группы РФ", — рассказали в пресс-службе.

Атака по оккупантам. Фото: скриншот

В результате успешной атаки бойцы Краматорского отряда уничтожили вражеские войска и сделали невозможным воплощение их планов по штурму.