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Бійці "Сталевого кордону" знищили російську систему "Ураган", яка обстрілювала Харківщину

8 квітня 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці "Сталевого кордону" знищили російську систему "Ураган", яка обстрілювала Харківщину
Дрон українських прикордонників націлений на систему "Ураган"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці-прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську ракетну систему залпового вогню "Ураган". Це була одна з тих ворожих артилерійських систем, які здійснюються безжалісний обстріл мирного Харкова і усієї області.

Відео вдалої роботи бійців бригади "Сталевий кордон" оприлюднила Державна прикордонна служба України у понеділок, 7 квітня.

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Прикордонники розповіли, що розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації після чергового терористичного удару по Харкову.

У цей момент оператор FPV-дрона бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" піймав зручний момент і уразив бойову машину ворога. Техніка внаслідок удару була повністю знищена.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог залучав важку техніку.

Також ми писали, що бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

війна
Харків
Україна
Харківська область
окупанти
втрати окупантів

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