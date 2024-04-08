Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили российскую систему "Ураган", которая обстреливала Харьковщину

Дрон украинских пограничников нацелен на систему "Ураган"

Бойцы-пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую ракетную систему залпового огня "Ураган". Это была одна из тех враждебных артиллерийских систем, которые производятся безжалостный обстрел мирного Харькова и всей области.

Видео удачной работы бойцов бригады "Сталевий кордон" обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 7 апреля.

Читайте также:

Пограничники рассказали, что расчет вражеского РСЗО возвращался в пункт постоянной дислокации после очередного террористического удара по Харькову.

В этот момент оператор FPV-дрона бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поймал удобный момент и поразил боевую машину врага. Техника в результате удара была полностью уничтожена.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг привлекал тяжелую технику.

Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".