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Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили российскую систему "Ураган", которая обстреливала Харьковщину

8 апреля 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили российскую систему "Ураган", которая обстреливала Харьковщину
Дрон украинских пограничников нацелен на систему "Ураган"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы-пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую ракетную систему залпового огня "Ураган". Это была одна из тех враждебных артиллерийских систем, которые производятся безжалостный обстрел мирного Харькова и всей области.

Видео удачной работы бойцов бригады "Сталевий кордон" обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 7 апреля.

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Пограничники рассказали, что расчет вражеского РСЗО возвращался в пункт постоянной дислокации после очередного террористического удара по Харькову.

В этот момент оператор FPV-дрона бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поймал удобный момент и поразил боевую машину врага. Техника в результате удара была полностью уничтожена.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг привлекал тяжелую технику.

Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

война
Харьков
Украина
Харьковская область
оккупанты
потери оккупантов

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