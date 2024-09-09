Військові показали кадри знищення танків ворога на Харківщині

Ворожий танк на прицілі FPV-дрону. Фото: скриншот

Українські військові продовжують завдавати точних ударів по ворожих силах на передовій. Цього разу мішенню стали російські танки та вантажівки.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у понеділок, 9 вересня.

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Знищення ворожої техніки

На Харківщині бійці Третьої штурмової вдарили по двох російських танках — Т-72 і Т-80. Вони зазнали серйозних пошкоджень, зокрема були знищені башти.

Крім цього, українські захисники за допомогою FPV-дронів знищили п'ять російських вантажівок. Три з цих вантажівок було уражено під час руху

Ці операції були проведені бійцями ударного підрозділу FATUM із Протитанкового батальйону, який продовжує знищувати техніку окупантів.