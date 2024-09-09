Военные показали кадры уничтожения танков врага в Харьковской области

Бойцы Третьей штурмовой показали кадры уничтожения танков врага на Харьковщине
Украинские военные продолжают наносить точные удары по вражеским силам на передовой. В этот раз мишенью стали российские танки и грузовики.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в понедельник, 9 сентября.
Уничтожение вражеской техники
В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой ударили по двум российским танкам — Т-72 и Т-80. Они получили серьезные повреждения, в частности были уничтожены башни.
Кроме этого, украинские защитники с помощью FPV-дронов уничтожили пять российских грузовиков. Три из этих грузовиков были поражены во время движения
Эти операции были проведены бойцами ударного подразделения FATUM из противотанкового батальона, который продолжает уничтожать технику оккупантов.
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