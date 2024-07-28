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Бійці Третьої штурмової знищили ворожу піхоту на Харківщині — відео

28 липня 2024 16:23
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — 3-тя штурмова бригада знищила ворожу піхоту на Харківщині
Знищення окупантів на Харківщині. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ої ОШБр знищили ворожу піхоту. За допомогою квадрокоптеру Mavic їм вдалося зафіксувати ліквідацію ворога на відео.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у неділю, 28 липня.

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У бригаді повідомили, що поки російські військові просувалися по позиціях, пілоти 3-ої ОШБр спостерігали за цим всім із неба. Потім завдяки FPV-дрону бійцям вдалося ліквідувати окупантів прямим влучанням.

"Поки росіяни нишпорили по позиціях, усе це з дрона спостерігали пілоти Третьої штурмової. Запустили FPV та ліквідували прямими влучаннями по окупантах прямо у норах й окопах", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку окупантів. Влучними ударами дронів цілі було знищено. 

Раніше ми писали, що у ніч проти 28 липня безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії.

Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

За даними Генштабу ЗСУ, на початку доби 28 липня відбулося 129 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак окупантів зафіксована на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. 

війна ЗСУ Харківська область окупанти квадрокоптер війна в Україні втрати окупантів 3 ОШБр FPV-дрони

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