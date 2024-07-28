Війна в Україні — 3-тя штурмова бригада знищила ворожу піхоту на Харківщині

Знищення окупантів на Харківщині. Фото: скриншот із відео

На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ої ОШБр знищили ворожу піхоту. За допомогою квадрокоптеру Mavic їм вдалося зафіксувати ліквідацію ворога на відео.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у неділю, 28 липня.

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Знищення ворожої піхоти

У бригаді повідомили, що поки російські військові просувалися по позиціях, пілоти 3-ої ОШБр спостерігали за цим всім із неба. Потім завдяки FPV-дрону бійцям вдалося ліквідувати окупантів прямим влучанням.

"Поки росіяни нишпорили по позиціях, усе це з дрона спостерігали пілоти Третьої штурмової. Запустили FPV та ліквідували прямими влучаннями по окупантах прямо у норах й окопах", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку окупантів. Влучними ударами дронів цілі було знищено.

Раніше ми писали, що у ніч проти 28 липня безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії.

Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

За даними Генштабу ЗСУ, на початку доби 28 липня відбулося 129 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак окупантів зафіксована на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.