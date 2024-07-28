Война в Украине — 3-я штурмовая бригада уничтожила вражескую пехоту на Харьковщине

Уничтожение оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

В Харьковской области бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр уничтожили вражескую пехоту. С помощью квадрокоптера Mavic им удалось зафиксировать ликвидацию противника на видео.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 28 июля.

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Уничтожение вражеской пехоты

В бригаде сообщили, что пока российские военные продвигались по позициям, пилоты 3-й ОШБр наблюдали за этим всем с неба. Затем благодаря FPV-дрону бойцам удалось ликвидировать оккупантов прямым попаданием.

"Пока россияне рыскали по позициям, все это из дрона наблюдали пилоты Третьей штурмовой. Запустили FPV и ликвидировали прямыми попаданиями по оккупантам прямо в норах и окопах" , — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик оккупантов. Меткими ударами дронов цели были уничтожены.

Ранее мы писали, что в ночь на 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России.

Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

По данным Генштаба ВСУ, в начале суток 28 июля произошло 129 боевых столкновений . Наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.