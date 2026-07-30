Ситуація в Харкові — Білецький заявив про загрози через дрони РФ

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Російські війська наразі перебувають за 30-45 кілометрів від Харкова на північному напрямку. Водночас найбільшою небезпекою для міста є суттєве зростання можливостей російських FPV-дронів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генералом Андрій Білецький в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер.

Найбільші загрози для Харкова

Білецький розповів, що сам Харків розташований приблизно за 60 кілометрів від державного кордону з Росією, однак лінія фронту значно ближча до міста.

"Російські війська зараз стоять за 30–45 кілометрів від міста на північному напрямку", — зазначив він.

Командир наголосив, що за останній рік російська армія суттєво наростила можливості FPV-дронів та безпілотників середньої дальності (middle strike). Через це удари тепер завдаються практично по всій території Харкова, включно з центральними районами.

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За словами командира, саме дрони нині є головною загрозою для міста. Крім цього, Харків продовжує регулярно зазнавати ракетних та авіаційних ударів, які поступово руйнують інфраструктуру.

"Не відбулося за останній час просування росіян на фронті, але відбулося збільшення дальньості засобів ураження", — зазначив Андрій Білецький.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на депутата Харківської обласної ради, РФ випробовує нову тактику ударів по Харкову. За його словами, реактивні безпілотники та FPV-дрони дедалі складніше зупинити.

Також ми повідомляли, що Лора Лумер зустрілася в Харкові з Андрієм Білецьким. Командир відповів на всі мої запитання і детально розповів про історію батальйону "Азов".