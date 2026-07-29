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Головна Харків Лора Лумер зустрілася в Харкові з Андрієм Білецьким

Лора Лумер зустрілася в Харкові з Андрієм Білецьким

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 13:12
Лора Лумер зустрілася в Харкові з Андрієм Білецьким
Лора Лумер та Андрій Білецький. Фото: Лора Лумер / соцмережа X

Наближена до Дональда Трампа американська журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер відвідала Харків. Там вона зустрілася з командиром Третього армійського корпусу бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Лумер в соцмережі X.

Білецький провів для Лумер екскурсію Харковом

Під час візиту Білецький провів для Лумер прогулянку центром міста — від Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до вулиці Римарської.

Саме на Римарській у ніч проти 15 березня 2014 року добровольці під його командуванням вступили в бій із проросійськими бойовиками. Цей епізод став одним із перших успішних боїв українських добровольців на початку російсько-української війни

Білецький і Лора Лумер
Андрій Білецький і Лора Лумер гуляють Харковом. Фото: Лора Лумер / соцмережа X

"Білецький відповів на всі мої запитання і детально розповів про історію батальйону "Азов" та Третього армійського корпусу. Говорили про майбутнє сучасної війни та про те, чому боротьба України важлива для США і національної безпеки США", — написала Лумер у соцмережі X та опублікувала фото зустрічі.

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Як писали Новини.LIVE, американська блогерка та соратниця Дональда Трампа Лора Лумер заявила, що приїхала до України після того, як зрозуміла, що роками отримувала неправдиву інформацію про війну. За її словами, особистий візит допоміг переосмислити попередні погляди та побачити наслідки російської агресії на власні очі. Лумер також закликала американців не формувати думку про Україну лише на основі інформації із соцмереж чи блогів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Лумер заявила, що має українське коріння та пов'язує частину своєї родини з Україною. Вона розповіла, що саме це стало однією з причин її бажання відвідати країну та більше дізнатися про її історію і сучасні події. 

США Харків Андрій Білецький
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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