Били та катували струмом — трьом катам з Харківщини повідомили про підозру

Поліцейський оглядає катівню в Куп'янську. Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозри трьом ворожим поплічникам, які піддавали тортурам людей у катівні в Куп'янську. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області в понеділок, 19 лютого.

Які завдання виконували колаборанти

Правоохоронці розповіли, що під час окупації Куп'янська загарбники організували катівню у приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції. Там вони утримували більш ніж 150 осіб.

Катівня окупантів у Куп'янську. Фото: Нацполіція

Катівня окупантів у Куп'янську. Фото: Нацполіція

Катівня окупантів у Куп'янську. Фото: Нацполіція

Катівня окупантів у Куп'янську. Фото: Нацполіція 1 / 4

Зазначається, що всіх людей катували електричним струмом, били, не звертаючи уваги на стать і вік. Деякі знаходилися там понад 100 днів. В кримінальному провадженні 77 потерпілих.

"Трьом зловмисникам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, двом з них додатково — про підозру у колабораційній діяльності. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні поліції.

Скриншот допису поліції в Telegram

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти жорстоко закатували до смерті священника Православної церкви України 59-річного Степана Подольчака. 13 лютого росіяни вивезли його у невідомому напрямку, а вже 15 лютого його дружині зателефонували та запросили на впізнання тіла.

Додамо, Служба безпеки України викрила кількох загарбників, які катували простих громадян у період окупації Сумської області.

Раніше журналісти "Суспільного" опублікували документальне відео про російського офіцера під позивним "Клен". У березні 2022 року за його наказом у підвалі школи утримували 366 місцевих мешканців без їжі, світла та води.