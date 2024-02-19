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Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении

19 февраля 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении
Полицейский осматривает пыточную в Купянске. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правоохранители сообщили о подозрениях трем вражеским приспешникам, которые подвергали пыткам людей в пыточноый в Купянске. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в понедельник, 19 февраля.

Какие задачи выполняли коллаборанты

Правоохранители рассказали, что во время оккупации Купянска, захватчики организовали пыточную в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции. Там они содержали более 150 человек.

  • Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении - фото 1
    Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция
  • Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении - фото 2
    Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция
  • Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении - фото 3
    Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция
  • Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении - фото 4
    Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция
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Отмечается, что всех людей пытали электрическим током, избивали, не обращая внимания на пол и возраст. Некоторые находились там больше 100 дней. В уголовном производстве зафиксировано 77 потерпевших.

"Троим злоумышленникам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, двоим из них дополнительно — о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

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Скриншот сообщения полиции в Telegram

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты жестоко замучили до смерти священника Православной церкви Украины 59-летнего Степана Подольчака. 13 февраля россияне вывезли его в неизвестном направлении, а уже 15 февраля его жене позвонили по телефону и пригласили на опознание тела.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила нескольких захватчиков, которые пытали простых граждан в период оккупации Сумской области.

Ранее журналисты "Суспільного" опубликовали документальное видео о российском офицере под позывным "Клен". В марте 2022 года по его приказу в подвале школы содержали 366 местных жителей без еды, света и воды.

драка
тюрьма
Харьковская область
пытки
издевательства
Коллаборант

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