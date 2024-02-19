Били и пытали током — трем палачам из Харьковской области сообщили о подозрении

Полицейский осматривает пыточную в Купянске. Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрениях трем вражеским приспешникам, которые подвергали пыткам людей в пыточноый в Купянске. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в понедельник, 19 февраля.

Какие задачи выполняли коллаборанты

Правоохранители рассказали, что во время оккупации Купянска, захватчики организовали пыточную в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции. Там они содержали более 150 человек.

Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция

Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция

Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция

Пыточная оккупантов в Купянске. Фото: Нацполиция 1/4 _ 4

Отмечается, что всех людей пытали электрическим током, избивали, не обращая внимания на пол и возраст. Некоторые находились там больше 100 дней. В уголовном производстве зафиксировано 77 потерпевших.

"Троим злоумышленникам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, двоим из них дополнительно — о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

Скриншот сообщения полиции в Telegram

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты жестоко замучили до смерти священника Православной церкви Украины 59-летнего Степана Подольчака. 13 февраля россияне вывезли его в неизвестном направлении, а уже 15 февраля его жене позвонили по телефону и пригласили на опознание тела.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила нескольких захватчиков, которые пытали простых граждан в период оккупации Сумской области.

Ранее журналисты "Суспільного" опубликовали документальное видео о российском офицере под позывным "Клен". В марте 2022 года по его приказу в подвале школы содержали 366 местных жителей без еды, света и воды.