Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 26 липня

Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek.com

Графіки відключення електроенергії, у п'ятницю, 26 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть з 05:00 до кінця доби. У період з 00:00 до 05:00 відключати світло не планують.

Про це в четвер, 25 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 26 липня

"Заходи обмеження споживання діятимуть так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що уникнути обмежень електроенергії взимку не вдасться. За його прогнозом, світло в холодну пору року в Україні можуть щодобу відключати на 12 годин.

Раніше енергетики ДТЕК показали, до яких наслідків призвели російські удари по українських ТЕС. Водночас представники енергокомпанії додали, що фото не передають усього масштабу руйнувань станцій.