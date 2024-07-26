Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 26 июля

Больше часов без света — по каким графикам будут отключать электричество в Харькове сегодня
Графики отключения электроэнергии в пятницу, 26 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать с 05:00 до конца суток. В период с 00:00 до 05:00 выключать свет не планируют.
Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света в Харькове 26 июля
"Меры ограничения потребления будут действовать так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.
Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.
Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".
Напомним, глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что избежать ограничений электроэнергии зимой не удастся. По его прогнозу, свет в холодное время года в Украине могут отключать ежесуточно на 12 часов.
Ранее энергетики ДТЭК показали, к каким последствиям привели российские удары по украинским ТЭС. При этом представители энергокомпании добавили, что фото не передают всего масштаба разрушений станций.
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