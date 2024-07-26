Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Больше часов без света — по каким графикам будут отключать электричество в Харькове сегодня arrow

Больше часов без света — по каким графикам будут отключать электричество в Харькове сегодня

26 июля 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 26 июля
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения электроэнергии в пятницу, 26 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать с 05:00 до конца суток. В период с 00:00 до 05:00 выключать свет не планируют.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:
Графики отключения света 26 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 26 июля

"Меры ограничения потребления будут действовать так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что избежать ограничений электроэнергии зимой не удастся. По его прогнозу, свет в холодное время года в Украине могут отключать ежесуточно на 12 часов.

Ранее энергетики ДТЭК показали, к каким последствиям привели российские удары по украинским ТЭС. При этом представители энергокомпании добавили, что фото не передают всего масштаба разрушений станций.

Харьковская область электроснабжение Харьков отключения света Электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба