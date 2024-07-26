Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 26 июля

Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com

Графики отключения электроэнергии в пятницу, 26 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать с 05:00 до конца суток. В период с 00:00 до 05:00 выключать свет не планируют.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 26 июля

"Меры ограничения потребления будут действовать так: 05:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что избежать ограничений электроэнергии зимой не удастся. По его прогнозу, свет в холодное время года в Украине могут отключать ежесуточно на 12 часов.

Ранее энергетики ДТЭК показали, к каким последствиям привели российские удары по украинским ТЭС. При этом представители энергокомпании добавили, что фото не передают всего масштаба разрушений станций.