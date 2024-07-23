Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго

Більше відключень світла у Харкові — енергетики прогнозують сильні обмеження сьогодні
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня, діятимуть весь день. Також енергетики попереджають про підвищення ймовірності відключень світла в "помаранчевих" зонах графіка.
Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" у Telegram.
Коли не буде світла у Харкові 23 липня
Харківобленерго оприлюднив графіки відключення світла на 20-26 липня, згідно з якими ймовірність позапланових відключень підвищилась.
"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання", — нагадують енергетики.
Додамо, в Укренерго попередили про три черги відключень з 14:00 до 24:00.
Де подивитись графіки відключень світла у Харкові
Якщо споживачі хочуть дізнатися свою групу відключень світла, вони можуть це зробити, перейшовши за посиланням, яке є чинним для Харкові та області.
Водночас енергетики закликають перенести роботу енергоємних приладів з 23:00 до 06:00, щоб не перевантажувати українську енергосистему.
Як врятуватися від спеки, коли немає світла
Щоб пережити спекотні літні дні та ночі в умовах відключень електроенергії, слід дотримуватись таких корисних рекомендацій:
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
Скільки ще триватимуть відключення світла
Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, з чим пов'язані відключення світла вночі. Енергетики зазначили, що графіки відключення електроенергії діють вночі через цілодобовий дефіцит в енергосистемі.
Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як зміниться ситуація зі світлом взимку. За його словами, може бути кращою, ніж влітку.
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