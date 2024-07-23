Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго

Жінка користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня, діятимуть весь день. Також енергетики попереджають про підвищення ймовірності відключень світла в "помаранчевих" зонах графіка.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" у Telegram.

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Харківобленерго оприлюднив графіки відключення світла на 20-26 липня, згідно з якими ймовірність позапланових відключень підвищилась.

Графіки відключення світла у Харкові. Фото: t.me/kharkivenergy

"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання", — нагадують енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

Додамо, в Укренерго попередили про три черги відключень з 14:00 до 24:00.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключень світла у Харкові

Якщо споживачі хочуть дізнатися свою групу відключень світла, вони можуть це зробити, перейшовши за посиланням, яке є чинним для Харкові та області.

Водночас енергетики закликають перенести роботу енергоємних приладів з 23:00 до 06:00, щоб не перевантажувати українську енергосистему.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як врятуватися від спеки, коли немає світла

Щоб пережити спекотні літні дні та ночі в умовах відключень електроенергії, слід дотримуватись таких корисних рекомендацій:

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Жінка п'є воду в спеку. Фото: freepik.com

Скільки ще триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, з чим пов'язані відключення світла вночі. Енергетики зазначили, що графіки відключення електроенергії діють вночі через цілодобовий дефіцит в енергосистемі.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як зміниться ситуація зі світлом взимку. За його словами, може бути кращою, ніж влітку.