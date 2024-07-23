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Більше відключень світла у Харкові — енергетики прогнозують сильні обмеження сьогодні

23 липня 2024 00:49
оновлено: 00:59
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго
Жінка користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 23 липня, діятимуть весь день. Також енергетики попереджають про підвищення ймовірності відключень світла в "помаранчевих" зонах графіка.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" у Telegram.

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Коли не буде світла у Харкові 23 липня

Харківобленерго оприлюднив графіки відключення світла на 20-26 липня, згідно з якими ймовірність позапланових відключень підвищилась.

Графіки відключення світла в Харківській області 23 липня
Графіки відключення світла у Харкові. Фото: t.me/kharkivenergy

"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання", — нагадують енергетики. 

Коли не буде світла в Харківській області 23 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

Додамо, в Укренерго попередили про три черги відключень з 14:00 до 24:00.

Коли не буде світла у Львівській області 23 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключень світла у Харкові

Якщо споживачі хочуть дізнатися свою групу відключень світла, вони можуть це зробити, перейшовши за посиланням, яке є чинним для Харкові та області.

Водночас енергетики закликають перенести роботу енергоємних приладів з 23:00 до 06:00, щоб не перевантажувати українську енергосистему.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як врятуватися від спеки, коли немає світла

Щоб пережити спекотні літні дні та ночі в умовах відключень електроенергії, слід дотримуватись таких корисних рекомендацій:

  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
Як вижити в спеку, коли немає світла
Жінка п'є воду в спеку. Фото: freepik.com

Скільки ще триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, з чим пов'язані відключення світла вночі. Енергетики зазначили, що графіки відключення електроенергії діють вночі через цілодобовий дефіцит в енергосистемі.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як зміниться ситуація зі світлом взимку. За його словами, може бути кращою, ніж влітку.

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