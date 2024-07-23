Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго

Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля, будут действовать весь день. Также энергетики предупреждают о повышении вероятности отключений света в оранжевых зонах графика.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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Харьковоблэнерго обнародовал графики отключения света на 20-26 июля, согласно которым вероятность внеплановых отключений повысилась.

Графики отключения света в Киеве. Фото: t.me/kharkivenergy

" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений", — напоминают энергетики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

Добавим, в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений с 14:00 до 24:00.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света в Харькове

Если потребители хотят узнать свою группу отключений света, они могут это сделать, перейдя по ссылке, которая действительна для Харькова и области.

В то же время энергетики призывают перенести работу энергоемких приборов с 23:00 до 06:00, чтобы не перегружать украинскую энергосистему.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как спастись от жары, когда нет света

Чтобы пережить жаркие летние дни и ночи в условиях отключения электроэнергии, следует соблюдать следующие полезные рекомендации:

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера .

, или . Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

Женщина пьет воду в жару. Фото: freepik.com

Сколько еще будут продолжаться отключения света

Напомним, что в ДТЭК объяснили, с чем связаны отключение света ночью. Энергетики отметили, что графики отключения электроэнергии действуют ночью из-за круглосуточного дефицита в энергосистеме.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, как изменится ситуация со светом зимой. По его словам, может быть лучше, чем летом.