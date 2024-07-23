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Больше отключений света в Харькове — энергетики прогнозируют сильные ограничения сегодня

23 июля 2024 00:49
обновлено: 00:59
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго
Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля, будут действовать весь день. Также энергетики предупреждают о повышении вероятности отключений света в оранжевых зонах графика.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Харькове 23 июля

Харьковоблэнерго обнародовал графики отключения света на 20-26 июля, согласно которым вероятность внеплановых отключений повысилась.

Графики отключения света в Харьковской области 23 июля
Графики отключения света в Киеве. Фото: t.me/kharkivenergy

" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений", — напоминают энергетики.

Когда не будет света в Харьковской области 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

Добавим, в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений с 14:00 до 24:00.

Когда не будет света во Львовской области 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света в Харькове

Если потребители хотят узнать свою группу отключений света, они могут это сделать, перейдя по ссылке, которая действительна для Харькова и области.

В то же время энергетики призывают перенести работу энергоемких приборов с 23:00 до 06:00, чтобы не перегружать украинскую энергосистему.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как спастись от жары, когда нет света

Чтобы пережить жаркие летние дни и ночи в условиях отключения электроэнергии, следует соблюдать следующие полезные рекомендации:

  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
Как выжить в жару, когда нет света
Женщина пьет воду в жару. Фото: freepik.com

Сколько еще будут продолжаться отключения света

Напомним, что в ДТЭК объяснили, с чем связаны отключение света ночью. Энергетики отметили, что графики отключения электроэнергии действуют ночью из-за круглосуточного дефицита в энергосистеме.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, как изменится ситуация со светом зимой. По его словам, может быть лучше, чем летом.

Харьков электроэнергия Харьковская область сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света свет блэкаут

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