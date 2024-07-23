Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго

Больше отключений света в Харькове — энергетики прогнозируют сильные ограничения сегодня
Графики отключения света в Харькове сегодня, 23 июля, будут действовать весь день. Также энергетики предупреждают о повышении вероятности отключений света в оранжевых зонах графика.
Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Харькове 23 июля
Харьковоблэнерго обнародовал графики отключения света на 20-26 июля, согласно которым вероятность внеплановых отключений повысилась.
" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений", — напоминают энергетики.
Добавим, в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений с 14:00 до 24:00.
Где посмотреть графики отключения света в Харькове
Если потребители хотят узнать свою группу отключений света, они могут это сделать, перейдя по ссылке, которая действительна для Харькова и области.
В то же время энергетики призывают перенести работу энергоемких приборов с 23:00 до 06:00, чтобы не перегружать украинскую энергосистему.
Как спастись от жары, когда нет света
Чтобы пережить жаркие летние дни и ночи в условиях отключения электроэнергии, следует соблюдать следующие полезные рекомендации:
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
Сколько еще будут продолжаться отключения света
Напомним, что в ДТЭК объяснили, с чем связаны отключение света ночью. Энергетики отметили, что графики отключения электроэнергии действуют ночью из-за круглосуточного дефицита в энергосистеме.
Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, как изменится ситуация со светом зимой. По его словам, может быть лучше, чем летом.
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