Більшість охочих з Купʼянщини добровільно співпрацювали з окупантами — прокуратура

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Прокурор Великобурлуцького відділу Дмитро Решетняк розповів про випадки колаборації під час окупації Купʼянщини. За його словами, більшість охочих самостійно йшли працювати на росіян.

Про це Дмитро Решетняк розповів в коментарі Новини.LIVE у середу, 23 квітня.

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"Дуже багато фактів, коли окупаційна адміністрація, збройні формування РФ застосовували нелюдські тортури, нелюдське поводження з людьми", — розповів Решетняк.

За його словами, якщо йдеться саме про колабораційну діяльність, коли громадяни України добровільно допомагають представникам окупаційної адміністрації, то у більшості випадків росіяни навіть не витрачали час на те, аби вмовити місцеве населення на "працевлаштування на керівні посади".

"Охочих, як виявилося, на тимчасово окупованих на той час територіях Купʼянського району виявилося дуже багато, це були активні люди, які за власною ініціативою йшли до керівництва тимчасово окупованої території, так званої "воєнної громадянської адміністрації", як назвала окупаційна адміністрація, і самі просилися на якусь керівну посаду", — розповів Решетняк.

Він додав, якщо доведено, що людина діяла не добровільно — вона не нестиме відповідальності.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що завдяки операції ЗСУ на Курщині вдалося знизити кількість ударів КАБами по Харкову.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що збитки місту через повномасштабну російську агресію становлять щонайменше 10 мільярдів євро.