Большинство желающих из Купянщины добровольно сотрудничали с оккупантами — прокуратура

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Прокурор Великобурлукского отдела Дмитрий Решетняк рассказал о случаях коллаборации во время оккупации Купянщины. По его словам, большинство желающих самостоятельно шли работать на россиян.

Об этом Дмитрий Решетняк рассказал в комментарии Новини.LIVE в среду, 23 апреля.

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Работа на оккупантов во время оккупации Купянщины

"Очень много фактов, когда оккупационная администрация, вооруженные формирования РФ применяли бесчеловечные пытки, бесчеловечное обращение с людьми", — рассказал Решетняк.

По его словам, если речь идет именно о коллаборационистской деятельности, когда граждане Украины добровольно помогают представителям оккупационной администрации, то в большинстве случаев россияне даже не тратили время на то, чтобы уговорить местное население на "трудоустройство на руководящие должности".

"Желающих, как оказалось, на временно оккупированных в то время территории Купянского района оказалось очень много, это были активные люди, которые по собственной инициативе шли к руководству временно оккупированной территории, так называемой "военной гражданской администрации", как назвала оккупационная администрация, и сами просились на какую-то руководящую должность", — рассказал Решетняк.

Он добавил, если доказано, что человек действовал не добровольно — он не будет нести ответственности.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что благодаря операции ВСУ на Курщине удалось снизить количество ударов КАБами по Харькову.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что убытки городу из-за полномасштабной российской агрессии составляют не менее 10 миллиардов евро.