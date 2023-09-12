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Бізнес на коноплях: у Харкові судитимуть наркодиллерів

12 вересня 2023 14:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Бізнес на коноплях: у Харкові судитимуть наркодиллерів за збут канабісу наркозалежним
Знайдений у злочинців канабіс. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними слідства, 46-річний чоловік створив та очолив злочинну організацію, яка займалась збутом канабісу серед наркозалежних осіб. До складу організації також входили четверо чоловіків.

Про це повідомляє Харк.івська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

Зловмисники закуповували у наркоділків з інших областей канабіс у великих та особливо великих розмірах, який у подальшому розфасовували по згортках та збували наркозалежним особам. Про деталі "угоди" домовлялись онлайн, посилки з наркотиком відправляли через поштового перевізника.

"Крім того, щоб не залежати від постачальника, підозрювані облаштували системою кондиціонування, освітлення та утеплення приміщення в Новобаварському районі Харкова і засіяли там близько 150 рослин, схожих на коноплі, організувавши розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю та полив", — розповідають правоохоронці. 

У подальшому вирощений канабіс зловмисники розповсюджували серед наркозалежних.

У ході обшуків, проведених правоохоронцями, виявлено та вилучено рослини, які наразі направлено на експертизу, а також мобільні телефони, банківські картки, наркотичні засоби та інші докази злочинної діяльності. 

  • Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
  • Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
  • Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
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За клопотанням прокурорів всім п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, що морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

Також ми писали про те, що у Рівненському військоматі один з начальників постачав керівництву амфетамін

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