Бізнес на коноплях: у Харкові судитимуть наркодиллерів за збут канабісу наркозалежним

Бізнес на коноплях: у Харкові судитимуть наркодиллерів
За даними слідства, 46-річний чоловік створив та очолив злочинну організацію, яка займалась збутом канабісу серед наркозалежних осіб. До складу організації також входили четверо чоловіків.
Про це повідомляє Харк.івська обласна прокуратура.
Матеріали справи
Зловмисники закуповували у наркоділків з інших областей канабіс у великих та особливо великих розмірах, який у подальшому розфасовували по згортках та збували наркозалежним особам. Про деталі "угоди" домовлялись онлайн, посилки з наркотиком відправляли через поштового перевізника.
"Крім того, щоб не залежати від постачальника, підозрювані облаштували системою кондиціонування, освітлення та утеплення приміщення в Новобаварському районі Харкова і засіяли там близько 150 рослин, схожих на коноплі, організувавши розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю та полив", — розповідають правоохоронці.
У подальшому вирощений канабіс зловмисники розповсюджували серед наркозалежних.
У ході обшуків, проведених правоохоронцями, виявлено та вилучено рослини, які наразі направлено на експертизу, а також мобільні телефони, банківські картки, наркотичні засоби та інші докази злочинної діяльності.
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Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
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Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
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Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram
За клопотанням прокурорів всім п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Нагадаємо, що морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".
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