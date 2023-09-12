Бізнес на коноплях: у Харкові судитимуть наркодиллерів за збут канабісу наркозалежним

Знайдений у злочинців канабіс. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram

За даними слідства, 46-річний чоловік створив та очолив злочинну організацію, яка займалась збутом канабісу серед наркозалежних осіб. До складу організації також входили четверо чоловіків.

Про це повідомляє Харк.івська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Зловмисники закуповували у наркоділків з інших областей канабіс у великих та особливо великих розмірах, який у подальшому розфасовували по згортках та збували наркозалежним особам. Про деталі "угоди" домовлялись онлайн, посилки з наркотиком відправляли через поштового перевізника.

"Крім того, щоб не залежати від постачальника, підозрювані облаштували системою кондиціонування, освітлення та утеплення приміщення в Новобаварському районі Харкова і засіяли там близько 150 рослин, схожих на коноплі, організувавши розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю та полив", — розповідають правоохоронці.

У подальшому вирощений канабіс зловмисники розповсюджували серед наркозалежних.

У ході обшуків, проведених правоохоронцями, виявлено та вилучено рослини, які наразі направлено на експертизу, а також мобільні телефони, банківські картки, наркотичні засоби та інші докази злочинної діяльності.

Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram

Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram

Затримання злочинців. Фото: Харківьска обласна прокуратура / Telegram 1 / 3

За клопотанням прокурорів всім п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, що морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

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