Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Бизнес на конопле: в Харькове будут судить наркодиллеров arrow

Бизнес на конопле: в Харькове будут судить наркодиллеров

12 сентября 2023 14:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бизнес на конопле: в Харькове будут судить наркодиллеров за сбыт каннабиса наркозависимым
Найденный у преступников каннабис. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным следствия, 46-летний мужчина создал и возглавил преступную организацию, занимавшуюся сбытом каннабиса среди наркозависимых лиц. В состав организации также входили четверо мужчин.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

Злоумышленники закупали у наркодельцов из других областей каннабис в больших и особенно больших размерах, который в дальнейшем расфасовывали по сверткам и сбывали наркозависимым лицам. О деталях "соглашения" договаривались онлайн, посылки с наркотиком отправляли через почтового перевозчика.

"Кроме того, чтобы не зависеть от поставщика, подозреваемые обустроили системой кондиционирования, освещения и утепления помещения в Новобаварском районе Харькова и засеяли там около 150 растений, похожих на коноплю, организовав рыхление почвы, прореживание, подкормку и полив", — рассказывают право.

В дальнейшем выращенный каннабис злоумышленники распространяли среди наркозависимых.

В ходе обысков, проведенных правоохранителями, обнаружены и изъяты растения, направленные на экспертизу, а также мобильные телефоны, банковские карточки, наркотические средства и другие доказательства преступной деятельности.

  • Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
1/3 _ 3

По ходатайству прокуроров всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, что моряку , попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис , выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

Также мы писали о том, что в Ровенском военкомате один из начальников снабжал руководство амфетамин .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз