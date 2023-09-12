Бизнес на конопле: в Харькове будут судить наркодиллеров за сбыт каннабиса наркозависимым

Найденный у преступников каннабис. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

По данным следствия, 46-летний мужчина создал и возглавил преступную организацию, занимавшуюся сбытом каннабиса среди наркозависимых лиц. В состав организации также входили четверо мужчин.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Злоумышленники закупали у наркодельцов из других областей каннабис в больших и особенно больших размерах, который в дальнейшем расфасовывали по сверткам и сбывали наркозависимым лицам. О деталях "соглашения" договаривались онлайн, посылки с наркотиком отправляли через почтового перевозчика.

"Кроме того, чтобы не зависеть от поставщика, подозреваемые обустроили системой кондиционирования, освещения и утепления помещения в Новобаварском районе Харькова и засеяли там около 150 растений, похожих на коноплю, организовав рыхление почвы, прореживание, подкормку и полив", — рассказывают право.

В дальнейшем выращенный каннабис злоумышленники распространяли среди наркозависимых.

В ходе обысков, проведенных правоохранителями, обнаружены и изъяты растения, направленные на экспертизу, а также мобильные телефоны, банковские карточки, наркотические средства и другие доказательства преступной деятельности.

Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Задержание преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

По ходатайству прокуроров всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, что моряку , попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис , выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

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