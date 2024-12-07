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Блекаут у Харкові — Укренерго попередило про відключення світла

7 грудня 2024 19:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графік відключення світла у Харкові 8 грудня
Аварійні роботи в електромережі. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові 8 грудня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, але їхня тривалість буде значно скорочено. Запланована лише одна черга обмежень.

Про це повідомли в Укренерго.

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Як повідомляють енергетики, для побутових споживачів відключення заплановані з 14:00 до 18:00. Буде лише одна черга обмежень.

Для промислових підприємств і бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 09:00 до 19:00.

Енергетики зазначають, що завдяки масштабним ремонтним роботам вдалося стабілізувати енергосистему після атаки 28 листопада. Відновлення пошкодженого обладнання триває, що дозволяє зменшити тривалість обмежень.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — наголосили в Укренерго.

Відключення світла Харків
Повідомлення Харківобленерго у Telegram

Раніше ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що після російських атак відновлення електропостачання починається лише на другу добу.

Також Україну можуть поділити на три енергозони. Міненерго планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

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