График отключения света в Харькове 8 декабря

Аварийные роботы в электросети. Фото: ДТЭК

В Харькове 8 декабря будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии, но их продолжительность будет значительно сокращена. Запланирована только одна очередь ограничений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Как сообщают энергетики, для бытовых потребителей отключения запланированы с 14:00 до 18:00. Будет только одна очередь ограничений.

Для промышленных предприятий и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 09:00 до 19:00.

Энергетики отмечают, что благодаря масштабным ремонтным работам удалось стабилизировать энергосистему после атаки 28 ноября. Восстановление поврежденного оборудования продолжается, что позволяет снизить продолжительность ограничений.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — отметили в Укрэнерго.

Сообщение Харьковоблэнерго в Telegram

Ранее эксминистр энергетики Алексей Оржель заявил, что после российских атак возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки.

Также Украину могут разделить на три энергозоны. Минэнерго планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электроэнергии.