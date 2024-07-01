Графіки відключень світла у Харкові 2 липня

Блекаут у Харкові — за якими графіками завтра відключатимуть світло
У вівторок, 2 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це в понеділок, 1 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Як відключатимуть світло у Харківській області 2 липня
Причиною тривалих обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.
Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 29 червня по 5 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.
Нагадаємо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку тривалість відключень світла в Україні може зрости до 12 годин на добу. Таке станеться, якщо дефіцит в українській енергосистемі перевищить 30%.
Раніше, виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання вартістю кілька тисяч доларів. За його словами, в Україні багато років був встановлений тариф, який не покривав вартість електроенергії.
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