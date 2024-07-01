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Блэкаут в Харькове - по каким графикам завтра будут отключать свет

1 июля 2024 22:40
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Харькове 2 июля
Темный город. Фото: Новости.
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Во вторник, 2 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения света . В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго" .

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Харьковской области 2 июля

Причиной длительных ограничений электроснабжения является рост потребления из-за жары. Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 29 июня по 5 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА . В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове с 29 июня по 5 июля
График отключения света в Харькове с 29 июня по 5 июля

Напомним, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой продолжительность отключений света в Украине может возрасти до 12 часов в сутки . Такое произойдет, если дефицит в украинской энергосистеме превысит 30%.

Ранее исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что все квартиры должны закупить энергооборудование стоимостью в несколько тысяч долларов. По его словам, в Украине многие годы был установлен тариф, не покрывавший стоимость электроэнергии.

Харьков электроэнергия электроснабжение отключения света

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