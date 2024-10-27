Харківський суд жорстко покарав солдата, який самовільно залишив частину

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Харківський районний суд визнав винним бійця ЗСУ, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Він отримав суворе покарання.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що гранатометник в умовах воєнного стану, діючи з прямим умислом, вирішив ухилитись від проходження військової служби з мотивів небажання переносити труднощі через особисту недисциплінованість та несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків.

Він без відповідного дозволу командування та поважних на те причин самовільно залишив місце розташування військової частини та протягом тижня займався власними справами.

На суді обвинувачений пояснив, що повернувшись з відпустки до частини йому не вистачило часу на розв'язання сімейних проблем. Боєць просив командира частини надати ще десять діб, при цьому надав документи про стан здоров`я дружини. Відпустку не надали, причину не повідомили, казали, що довідка про дослідження МРТ давнішня, на що він повідомив, що самовільно залишить частину, якщо його не відпустять.

На суді солдат зазначив, що від виконання бойових завдань не відмовлявся, після повернення у частину продовжував виконувати бойові завдання, має статус "Учасник бойових дій", щиро розкаюється, бажає повернутись на військову службу, про вчинене дуже шкодує.

Що вирішив суд

Суд визнав бійця винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

Нагадаємо, суди Києва вже ухвалили сім вироків щодо чоловіків, які уникли призову на військову службу. З початку року слідчі передали до суду 26 кримінальних справ.

Також чоловіка, який був у запасі ЗСУ, визнали винним після того, як він відмовився від військової служби, отримавши повістку та пройшовши військово-лікарську комісію.