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Боец из Харькова самовольно оставил часть — каков приговор суда

27 октября 2024 02:12
Виктория Козырь - редактор
Харьковский суд жестко наказал солдата самовольно покинувшего часть
Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Харьковский районный суд признал виновным бойца ВСУ, самовольно оставившего часть (СОЧ). Он получил суровое наказание.

Об этом говорится в портале Опендатабот.

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Детали дела

Суд выяснил, что гранатометчик в условиях военного положения, действуя с прямым умыслом, решил уклониться от прохождения военной службы по мотивам нежелания переносить трудности из-за личной недисциплинированности и недобросовестного отношения к исполнению своих служебных обязанностей.

Он без соответствующего разрешения командования и уважительных причин самовольно покинул местоположение воинской части и в течение недели занимался собственными делами.

На суде обвиняемый пояснил, что вернувшись из отпуска в часть, ему не хватило времени на решение семейных проблем. Боец просил командира части предоставить еще десять суток, при этом предоставил документы о состоянии здоровья супруги. Отпуск не предоставили, причину не сообщили, говорили, что справка об исследовании МРТ давняя, на что он сообщил, что самовольно покинет часть, если его не отпустят.

На суде солдат отметил, что от выполнения боевых задач не отказывался, по возвращении в часть продолжал выполнять боевые задания, имеет статус "Участник боевых действий", искренне раскаивается, желает вернуться на военную службу, о совершенном сожалеет.

Что решил суд

Суд признал бойца виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, суды Киева уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, избежавших призыва на военную службу . С начала года следователи передали в суд 26 уголовных дел.

Также мужчину, находящегося в запасе ВСУ, признали виновным после того, как он отказался от военной службы , получив повестку и пройдя военно-врачебную комиссию.

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