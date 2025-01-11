Командир Grizzly показав відео роботи медиків під обстрілами на Харківщині

Бойовий медик групи Grizzly показав відео з фронту на Харківщині
Командир групи Grizzly бойовий медик з позивним Маріо, оприлюднив унікальне відео, зняте з нагрудної камери під час виконання бойового завдання. Кадри демонструють напружені бойові дії на передовій, де російські війська регулярно атакують позиції українських захисників.
Відео оприлюднила пресслужба ГУР.
Бойові медики надають допомогу в екстремальних ситуаціях
Відео дає змогу побачити, як медики працюють в екстремальних умовах. На кадрах видно, як надається невідкладна допомога пораненим військовослужбовцям під обстрілами та в умовах, де будь-яка секунда може коштувати життя.
Медики групи Grizzly, зокрема заступник командира Маріо, відіграють ключову роль у збереженні життя на фронті.
Крім того, на відео видно руїни будинків та руйнування цілих міст. Крім того, страждає екосистема — на кадри потрапили ліси, які вигоріли дотла від бойових дій.
Нагадаємо, нещодавно в ефірі Ранок.LIVE бойова медикиня "Госпітальєрів" Катерина Галушка пояснила концепцію роботи новоствореного першого медичного підрозділу ЗСУ.
Також на фронті загинув 26-річний доброволець із Шотландії, який був бойовим медиком.
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