Командир Grizzly показал видео работы медиков под обстрелами на Харьковщине

Обследование территории. Фото: скриншот

Командир группы Grizzly боевой медик с позывным Марио, обнародовал уникальное видео, снятое с нагрудной камеры во время выполнения боевого задания. Кадры демонстрируют напряженные боевые действия на передовой, где российские войска регулярно атакуют позиции украинских защитников.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР.

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Боевые медики оказывают помощь в экстремальных ситуациях

Видео позволяет увидеть, как медики работают в экстремальных условиях. На кадрах видно, как оказывается неотложная помощь раненым военнослужащим под обстрелами и в условиях, где любая секунда может стоить жизни.

Боевой медик оказывает лечение. Фото: скриншот

Медики группы Grizzly, в частности заместитель командира Марио, играют ключевую роль в сохранении жизни на фронте.

Медики передвигаются по выжженной лесополосе. Фото: скриншот

Кроме того, на видео видны руины домов и разрушения целых городов. Кроме того, страдает экосистема — на кадры попали леса, которые выгорели дотла от боевых действий.

Напомним, недавно в эфире Ранок.LIVE боевой медик "Госпитальеров" Екатерина Галушка объяснила концепцию работы новосозданного первого медицинского подразделения ВСУ.

Таже на фронте погиб 26-летний доброволец из Шотландии, который был боевым медиком.