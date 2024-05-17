Що відбувається у Вовчанську станом на 17 травня

Український захисник у Вовчанську. Фото: AP

Російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Наразі тривають бої в місті Вовчанськ, там українські захисники проводять зачистку від ворога на вулицях.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За словами Лиховія, протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення — це на пів сотні більше, ніж тиждень тому.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і 11 разів атакував. Бої з росіянами відбувалися в районах населених пунктах Липці, Стариця та Вовчанськ — вони продовжують зазнавати ураження від української артилерії та БпЛА.

"Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися", — зауважив речник Генштабу.

Лиховій додав, що за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими та 43 одиниці озброєння та військової техніки.

Раніше в Генштабі заявили, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 1 420 окупантів та знищили 18 танків.

Крім того, вночі в Криму були атаковані російські об'єкти. Внаслідок ударів знеструмлено низку споживачів в Севастополі та Новоросійську.