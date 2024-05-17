Что происходит в Волчанске по состоянию на 17 мая

Украинский защитник в Волчанске. Фото: AP

Российские захватчики 10 мая начали новое наступление на Харьковскую область. Сейчас продолжаются бои в городе Волчанск, там украинские защитники проводят зачистку от врага на улицах.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

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По словам Лиховия, за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение — это на полсотни больше, чем неделю назад.

В частности, на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и 11 раз атаковал. Бои с россиянами происходили в районах населенных пунктах Липцы, Старица и Волчанск — они продолжают потерпеть поражения от украинской артиллерии и БпЛА.

"Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанская, не давая противнику закрепиться", — отметил спикер Генштаба.

Лиховий добавил, что за минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 320 человек убитыми и ранеными и 43 единицы вооружения и военной техники.

Ранее в Генштабе заявили, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1420 оккупантов и уничтожили 18 танков.

Кроме того, ночью в Крыму были атакованы российские объекты. В результате ударов обесточен ряд потребителей в Севастополе и Новороссийске.