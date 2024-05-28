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Бої за Вовчанськ та контрнаступальні дії ЗСУ — Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

28 травня 2024 18:01
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бої за Вовчанськ та контрнаступальні дії ЗСУ — Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Інтерфакс-Україна
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Вовчанську на Харківщині вуличні бої точаться безупинно. Росіяни дев'ять разів намагалися штурмувати українські позиції.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 28 травня.

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За словами Синєгубова, російська армія намагалася просуватися углиб нашої території, однак успіхів не мала.

"Наші воїни намагаються покращувати своє положення. На деяких напрямках переходячи до контрнаступальних дій. Однак це все тактичні рішення там на місцях для того, щоб зайняти більш вигідне положення для майбутніх, можливо, успішних дій", — сказав він.

Росія обстрілює Вовчанськ
Такий вигляд зараз має Вовчанськ. Фото: Hromadske

Голова ОВА наголосив, що наразі основним завданням військових — є стримування ворога.

"Лінія фронту у нас стабільна. Воїни стримують спроби окупантів штурмувати українські позиції", — додав очільник області.

Синєгубов окремо підкреслив, що на Куп'янському напрямку ворог також не припиняє здійснювати атаки по населеним пунктам.

Нагадаємо, українські захисники з 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали, який вигляд з неба нині має місто Вовчанськ Харківської області. 

Також повідомлялося, що у Вовчанську окупанти обкрадають покинуті оселі українців. Вони мішками виносять особисті речі та завантажують їх у військовий автомобіль.

ЗСУ
Харківська область
обстріли
контрнаступ ЗСУ
Олег Синєгубов
війна в Україні
наступ
Вовчанськ

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