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Бои за Волчанск и контрнаступательные действия ВСУ — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

28 мая 2024 18:01
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бои за Волчанск и контрнаступательные действия ВСУ — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Интерфакс-Украина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Волчанске на Харьковщине уличные бои идут непрерывно. Россияне девять раз пробовали штурмовать украинские позиции.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 28 мая.

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По словам Синегубова, российская армия пыталась продвигаться в глубь нашей территории, однако успехов не имела.

"Наши воины пытаются улучшать свое положение. На некоторых направлениях переходя к контрнаступательным действиям. Однако это все тактические решения там на местах для того, чтобы занять более выгодное положение для будущих, возможно, успешных действий", — сказал он.

Росія обстрілює Вовчанськ
Так выглядит сейчас Волчанск. Фото: Hromadske

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас основной задачей военных является сдерживание врага.

"Линия фронта у нас стабильная. Воины сдерживают попытки оккупантов штурмовать украинские позиции", — добавил глава области.

Синегубов также сообщил, что на Купянском направлении враг не прекращает атаковать населенные пункты.

Напомним, украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области.

Также сообщалось, что в Волчанске оккупанты обворовывают дома украинцев . Они мешками выносят личные вещи и загружают в военный автомобиль.

ВСУ
Харьковская область
обстрелы
контрнаступление ВСУ
Олег Синегубов
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Вовчанск

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