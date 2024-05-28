Бои за Волчанск и контрнаступательные действия ВСУ — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Интерфакс-Украина

В Волчанске на Харьковщине уличные бои идут непрерывно. Россияне девять раз пробовали штурмовать украинские позиции.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 28 мая.

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По словам Синегубова, российская армия пыталась продвигаться в глубь нашей территории, однако успехов не имела.

"Наши воины пытаются улучшать свое положение. На некоторых направлениях переходя к контрнаступательным действиям. Однако это все тактические решения там на местах для того, чтобы занять более выгодное положение для будущих, возможно, успешных действий", — сказал он.

Так выглядит сейчас Волчанск. Фото: Hromadske

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас основной задачей военных является сдерживание врага.

"Линия фронта у нас стабильная. Воины сдерживают попытки оккупантов штурмовать украинские позиции", — добавил глава области.

Синегубов также сообщил, что на Купянском направлении враг не прекращает атаковать населенные пункты.

Напомним, украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области.

Также сообщалось, что в Волчанске оккупанты обворовывают дома украинцев . Они мешками выносят личные вещи и загружают в военный автомобиль.