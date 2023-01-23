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"Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині

23 січня 2023 18:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У ЗСУ показали, як у Харківській області працює машина розмінування Bozena-5
Екіпаж керує "Боженою" на відстані і у випадку наїзду техніки на ворожий боєприпас не постраждає
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

До розмінування деокупованих територій Харківської області, залучили дистанційно-керовану систему розмінування Bozena-5 словацького виробництва. Зараз вона допомагає саперним групам у регіоні.

Про на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Робота "Божени"

Bozena-5  це дистанційно керована система розмінування словацького виробництва, якою можна дистанційно керувати з відстані до 5000 м. Призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу зі швидкістю до 9 км/год. Система має основний корпус, бортовий пристрій, кабіни оператора й транспортну платформу-трейлер. Машина оснащена також обертовим пристроєм із ланцюгом.

"Лише протягом трьох тижнів, завдяки злагодженій роботі розрахунку даного зразка інженерного озброєння, відновлено електропостачання для понад 8,5 тисяч споживачів, зокрема, населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області",  повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Основним виробником "Божени" є словацька компанія Way Industry. Існують такі її модифікації: Bozena-1, Bozena-2, Bozena-3, Bozena-4, Bozena-5.

За даними ДСНС, площа деокупованих територій Харківської області, які підлягають обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів, становить близько 12,5 тис. кв. км.

 

 

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