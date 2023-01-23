В ВСУ показали, как в Харьковской области работает машина разминирования Bozena-5

Экипаж управляет "Боженой" на расстоянии и в случае наезда техники на вражеский боеприпас не пострадает

К разминированию деоккупированных территорий Харьковской области привлекли дистанционно управляемую систему разминирования Bozena-5 словацкого производства. Сейчас он помогает саперным группам в регионе.

О своей официальной странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Работа "Божени"

Bozena-5 — это дистанционно управляемая система разминирования словацкого производства, которой можно дистанционно управлять с расстояния до 5000 м. Предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила до 9 км/ч. Система имеет основной корпус, бортовое устройство, кабины оператора и транспортную платформу-трейлер. Машина оснащена также вращающимся устройством с цепью.

"Только в течение трех недель, благодаря слаженной работе расчета данного образца инженерного вооружения, возобновлено электроснабжение более 8,5 тысяч потребителей, в частности, населенных пунктов Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщева, Слобожанское и Липцы Харьковской области", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Основным производителем "Божены" является словацкая компания Way Industry. Существуют следующие ее модификации: Bozena-1, Bozena-2, Bozena-3, Bozena-4, Bozena-5.

По данным ГСЧС, площадь деоккупированных территорий Харьковской области, которые подлежат обследованию на наличие взрывоопасных предметов, составляет около 12,5 тыс. кв. км.