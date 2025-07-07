У Харкові дрон влучив у багатоповерхівки — щонайменше 20 поранених

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч на 7 липня Харків зазнав чергової атаки дронів. Внаслідок ударів уже відомо про щонайменше 20 постраждалих, серед яких троє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Слобідському районі зафіксовано влучання в житловий будинок. Унаслідок удару постраждали восьмеро осіб. У Шевченківському районі, за попередньою інформацією, безпілотник влучив у багатоповерхівку — загорівся один із поверхів. Там зазнали травм ще 15 людей.

Повідомлення. Фото: скриншот

На місцях "прильотів" працюють медики та рятувальники. Усім потерпілим надається необхідна допомога, а аварійно-рятувальні заходи тривають.

Відомо, що до лікарень направили трьох людей, серед яких є одна дитина. У них травми середньої тяжкості.

Згодом, о 07:54, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті вже по допомогу звернулося 27 травмованих.

Нагадаємо, в ніч проти 7 липня у Харкові лунали потужні вибухи.

Також під атакою опинилася й Одеса — в місті було гучно через БпЛА.