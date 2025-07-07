В Харькове дрон попал в многоэтажки - по меньшей мере 20 раненых

БпЛА атаковали дома в Харькове — пострадавших стало больше
В ночь на 7 июля Харьков подвергся очередной атаке дронов. В результате ударов уже известно о по меньшей мере 20 пострадавших, среди которых трое детей.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В Харькове десятки раненых после атак БпЛА
В Слободском районе зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара пострадали восемь человек. В Шевченковском районе, по предварительной информации, беспилотник попал в многоэтажку — загорелся один из этажей. Там получили травмы еще 15 человек.
На местах "прилетов" работают медики и спасатели. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а аварийно-спасательные мероприятия продолжаются.
Известно, что в больницы направили трех человек, среди которых есть один ребенок. У них травмы средней тяжести.
Впоследствии, в 07:54, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе уже за помощью обратилось 27 травмированных.
Напомним, в ночь на 7 июля в Харькове раздавались мощные взрывы.
Также под атакой оказалась и Одесса — в городе было шумно из-за БпЛА.
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