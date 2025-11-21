Погода у Харкові та області 22 листопада — прогноз від синоптиків

Осіння погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 листопада, на Харківщині очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. За даними синоптиків, у нічні години в різних районах області можливі дощі, подекуди навіть з грозами.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода в Харківській області 22 листопада

Синоптики попередили про вітер швидкістю до 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від +6°C до +11°C, вдень повітря прогріється до +11°C...+16°C.

Погода у Харкові 22 листопада

У Харкові вночі також очікується дощ, але вдень синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер буде південним, 7–12 м/с. У нічні години температура складатиме +9°C...+11°C, удень підвищиться до +14°C...+16°C.

