Погода у Харкові та області 22 листопада — прогноз від синоптиків

Буде гроза перед морозами — прогноз погоди на завтра у Харкові
У четвер, 22 листопада, на Харківщині очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. За даними синоптиків, у нічні години в різних районах області можливі дощі, подекуди навіть з грозами.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода в Харківській області 22 листопада
Синоптики попередили про вітер швидкістю до 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від +6°C до +11°C, вдень повітря прогріється до +11°C...+16°C.
Погода у Харкові 22 листопада
У Харкові вночі також очікується дощ, але вдень синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер буде південним, 7–12 м/с. У нічні години температура складатиме +9°C...+11°C, удень підвищиться до +14°C...+16°C.
