Головна Харків Буде гроза перед морозами — прогноз погоди на завтра у Харкові

Буде гроза перед морозами — прогноз погоди на завтра у Харкові

Дата публікації: 21 листопада 2025 15:05
Оновлено: 15:04
Погода у Харкові та області 22 листопада — прогноз від синоптиків
Осіння погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 листопада, на Харківщині очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. За даними синоптиків, у нічні години в різних районах області можливі дощі, подекуди навіть з грозами.

Про це повідомили синоптики  Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода в Харківській області 22 листопада

Синоптики попередили про вітер швидкістю до 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від +6°C до +11°C, вдень повітря прогріється до +11°C...+16°C.

Харківська область. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 22 листопада

У Харкові вночі також очікується дощ, але вдень синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер буде південним, 7–12 м/с. У нічні години температура складатиме +9°C...+11°C, удень підвищиться до +14°C...+16°C.

Нагадаємо, фахівці спрогнозували, чи будуть магнітні бурі в п'ятницю, 21 листопада. Також дізнайтеся, де сьогодні в Україні можливий сніг та ожеледь.

погода Харків Харківська область потепління прогнози погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
